الخارجية والبعثة الأممية تناقشان إجراءات عمل المنظمات الخارجية في ليبيا

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التقى، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، الإثنين، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، واستعرضا معا مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.
وتطرق اللقاء، بحسب وزارة الخاريجة، لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقالت الخارجية، إن الجانبان اتفقا على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
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