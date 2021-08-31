مرتزقة أردوغان يخرجون لشوارع طرابلس بملابسهم الداخلية احتجاجاً على تخفيض راوتبهم

تصاعد الاستياء في أوساط مرتزقة الفصائل الموالية التركية في العاصمة الليبية طرابلس.. مظاهرات وعصيان للأوامر بعد تخفيض الرواتب ومنع الإجازات.

وازداد الوضع توترًا في معسكرات مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بخروج عشرات المرتزقة بمظاهرة في معسكر اليرموك مساء الأمس، احتجاجًا على تردي أوضاعهم المادية بسبب تخفيض مخصصاتهم الشهرية، بالإضافة إلى منعهم من النزول بإجازات، والابتزاز الذي يمارس عليهم من قِبل قاداتهم العسكرية الذين يفرضون مبالغ مالية قدرها “1000” دولار أمريكي على كل عنصر يود أخذ إجازة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى أن استياء واسع وحالة من التمرد تسود أوساط مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا داخل معسكراتهم في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب قيام قيادات الفصائل بتخفيض الرواتب المخصصة لهم إلى 2500 ليرة تركية كل شهر أي ما يعادل الـ 300 دولار شهريًا، ويتم إعطاء الرواتب كل أربعة أشهر، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عشرات العناصر رفضوا خلال الأيام السابقة الالتحاق بدروس التكيتك والرياضة الصباحية احتجاجًا على تخفيض رواتبهم واتهامهم لقادات الفصائل بسرقتها، بالإضافة إلى منعهم من الإجازات، حيث يفرض قادة الفصائل الموالية لتركيا على العناصر الراغبين بأخذ إجازات والنزول إلى سوريا مبلغ مالي قدره 1000 دولار أمريكي.

وفي سياق متصل أثار خروج العشرات من المرتزقة السوريين في شوارع طرابلس أمس الاثنين، وهم يرتدون فقط ملابسهم الداخلية موجة غليان وغضب عند معظم الليبيين.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت أمس على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتوتير” قيام أولئك المرتزقة بحرق الإطارات، وإقامة الحواجز في الشارع الرئيسي بمنطقة صلاح الدين المكتظة بالسكان، كما أكد شهود عيان أن المرتزقة لم يكتفوا بذلك، وإنما تعمدوا التحرش بالمارة، وقذف سيارات المواطنين بالحجارة، والمجاهرة بالسب والشتم، احتجاجا على تأخر مرتباتهم لأربعة أشهر وسرقة نصف مرتباتهم، أي ما يعادل 1000 دولار عن كل مرتب.

وأجمع معظم المعلقين على وصف المشهد بـلفظ “العار” مطالبين الشعب الليبي بالنهوض، والعمل بقوة على طرد هؤلاء المرتزقة، وأن يكون شعارهم الوحيد «لا لوجود لأي مرتزق أو أجنبي مسلح في ليبيا”.

وقال حساب باسم “القيادة” ، عار المرتزقة السوريين يتظاهرون في وسط العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بحقوقهم وشباب العاصمة لا حقوق لهم ولا يستطيعون المطالبة بها اصلاً .. هزلت ورب الكعبة ”.

وأضاف حساب آخر باسم “محمد بوشقمة” “مجموعة من الشلافطيه الاجانب الموالين ل تركيا ” مرتزقه ” يعبرون عن غضبهم امام معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس بسبب تأخر صرف مخصصاتهم المالية.

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