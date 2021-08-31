عبدالرحمن العبار: المصلحة وتصفية الحسابات هما الدافع وراء مساءلة الحكومة

انتقد عبدالرحمن موسى العبار، النائب العام الأسبق وعضو ملتقى الحوار السياسي، الإجراءات التي يتخذها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ضد السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، واصفا ذلك بـ«تصفية الحسابات».

وتساءل «العبار»‘ في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: «هل تعرضت حكومة الثني التي استمرت لمدة سبع سنوات لمثل ما يقوم به رئيس مجلس النواب في هذه الفترة وكم مرة جرت مساءلتها؟»، متابعا: «يبدو أن المصلحة إضافة إلى تصفية الحسابات هي المحرك والدافع وراء ما يجري»، على حد قوله.

وأضاف متسائلا: «هل ما يقوم به رئيس مجلس النواب من إجراءات في هذه المرحلة تجاه السلطة التنفيذية التي اختارها ملتقى الحوار يدخل في إطار الحرص على المال العام وإجراء الانتخابات في حينها أم هي تصفية حسابات باعتباره كان منافسا لقائمة المنفي والدبيبة وصولا إلى عدم إجراء الانتخابات؟»، حسبما قال ووصف.