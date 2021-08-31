محمد ديبي يرفض عودة المرتزقة التشاديين من ليبيا

رفض رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي عودة المرتزقة التشاديين، الذين يقاتلون في ليبيا، والمقدّر عددهم بالمئات.

وأفاد بيان للرئاسة التشادية، أن “ديبي”، شدّد على منع المرتزقة التشاديين والسودانيين في ليبيا من مغادرتها؛ بسبب الخطر الجسيم الذي يُشكّلونه على الاستقرار والأمن في تشاد والسودان.

ودعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الحكومتيْن التشادية والسودانية؛ إلى التباحث سويًا، بشكل عاجل، بخصوص هذا التهديد المشترك.

ويعدّ ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة المتواجدين في ليبيا؛ من أهم الملفات الشائكة التي تُحاول الدولة إيجاد حلول لها، بالتواصل مع الدول التي أوصلتهم إلى ليبيا، وذلك عبر مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وتقدّر الأمم المتحدة، عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، بنحو 20 ألفًا، بينهم روس وتشاديون وسودانيون وسوريون.

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