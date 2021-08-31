الدبيبة يدعو لاجتماع مع عون وصنع الله في ظل التوترات بينهما

أخبار ليبيا24

وجه، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، الدعوة إلى وزير النفط والغاز ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ورئيس مؤسسة الوطنية للنفط، لعقد اجتماع يوم الأحد القادم بديوان مجلس الوزراء.

ويهدف الاجتماع، بحسب الخطاب الموجه من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلى متابعة سير العمل بوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها، وللوقوف على المشاكل التي تواجهها.

وتأتي هذه الدعوة، في ظل تصاعد التوتر بين وزير النفط، محمد عون، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حيث أوقف عون صنع الله عن العمل، احتجاجا على سفره إلى الخارج في رحلة عمل دون الحصول على الموافقة اللازمة، حيث اعتبرها الوزير أن ذلك كان انتهاكاً لسياسة الوزارة.

وكان وزير النفط قد طلب رئاسة الحكومة بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، بحجة أن طريقة إنشائها تنتهك القانون الليبي.