استئناف العمل بمشاريع الطرق ببلدية توكرة

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أعلن عميد بلدية توكرة، محمود سليمان سعد، استئناف مشاريع الطرق بعدد من مناطق البلدية الواقعة إلى الشرق من بنغازي.

وأوضح سعد، في تصريح للبلدية أنه تواصل مع وزارة المواصلات ووزارة التخطيط، وتم التأكيد على استئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية (المؤقتة) سابقا.

وبين أن من أهم تلك المشارع طريق تنسلوخ وطريق حقل (3) وطريق غريبيل، وطريق شرخو، وطريق غوط السدر، وطريق ارادنو، ومشروع رصف طريق منطقة دريانة الداخلي.

وأشار سعد، إلى أنه تم البدء في تنفيذ طريق غوط الزيتون بمنطقة المبني، إضافة إلى أنه تمت المطالبة بعدة مشاريع أخرى في جميع مناطق البلدية، التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.