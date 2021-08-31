العدل تبحث آليات التعامل مع الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بالخارج

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج اجتماعها الثالث عشر بديوان وزارة العدل لبحث ومتابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج وسبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية بالخارج.

وعقد الاجتماع برئاسة وزيرة العدل رئيس اللجنة، وإبراهيم أبونوارة مقرر اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة خالد البوعيشي رئيس قسم المنازعات الخارجية مندوبا عن إدارة القضايا، وخليفة رحيم مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات مندوبا عن وزارة الخارجية، ويوسف غيث رئيس قسم المنازعات الخارجية بديوان المحاسبة مندوبا عن الديوان، وعلي عبدالسيد مدير مكتب الشؤون القانونية بوزارة المالية مندوبا عن وزارة المالية.

واستعرض الاجتماع جدول أعماله بدءًا باعتماد المحضر السابق ومناقشة جدول أعماله الذي تضمن. متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج وسبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية بالخارج.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتي من شأنها حسن التعامل مع هذه الدعاوى والأحكام بما يضمن الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج.