سرقة 300 متر من أسلاك الضغط العالي بتاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 300متر على خط أبوجناح فرعية الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء.

وفي سياق منفصل أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إجراء صيانة مؤقتة لمنظومة تفريغ الوقود SPM بمحطة خليج سرت البخارية، والتي كانت متوقفة منذ سنوات، مبينة أنه سيتم تزويد الخزانات بالوقود وذلك لتشغيل الوحدة البخارية الأولى.

كما قامت شركة المشروعات الكهربائية بصيانة خط الجنوب الشرق رقم (1،2) جهد 220 ك.ف تحت إشراف إدارة الشركة العامة للكهرباء