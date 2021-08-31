ليبيا تسجّل 34 حالة وفاة بـ”كورونا” في يوم واحد

سجّلت ليبيا 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 34 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي؛ فحصت المختبرات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 5760 عينة، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 26%.

وحول حالات التعافي اليومية، رصد المركز 964 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 220468.

وأشار بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد يقدر بـ84.257 حالات، فيما سُجِّلت 4247 حالة وفاة، و308.972 حالة صابة تراكمية.

وشهدت ليبيا في الأسابيع الأخيرة حملة استثنائية للتلقيح ضد كورونا، بعد وصول شحنات كبيرة من اللقاح إلى البلاد، في إطار مجابهة الوباء.

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