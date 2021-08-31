هل تنتهي معاناة سكان بلدية توكرة مع شح المياه قريبا

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تعد المناطق الواقعة في الحدود الإدارية لبلدية توكرة شرق بنغازي من أكثر المناطق معاناة منذ عشرات السنوات بفعل أزمة المياه التي تزداد حدتها يومًا بعد، إذ يضطر سكان تلك المناطق مثل دريانة والمبني وبرسس وتوكرة إلى شراء صهاريج المياه لسد حاجتهم اليومية.

وفي هذا الإطار صح عميد بلدية توكرة، محمود سليمان سعد، بأنه تواصل مع وزير الموارد المائية بخصوص محطة التحلية “بوترابة” حيث أبلغه بأنه تمت الموافقة على صيانتها.

وأوضح سعد، في تصريح أوردته البلدية الإثنين، وزارة الحكم المحلي وافقت كذلك على عدة مشاريع للمياه، وذلك لحل أزمة نقص المياه في مناطق البلدية.

وأكد، أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشاريع وتسليم مواقعها اعتبارا من الأسبوع القادم.

كما أكد عميد بلدية توكرة، بأن تفعيل خط النهر الصناعي المغذي لمناطق بلدية توكرة تمت الموافقة عليه.

وترجع أزمة المياه في بلدية توكرة إلى عشرات السنوات بسبب انخفاض منسوب مياه الآبار وتدهور إنتاجيتها، بحسب المسؤولين بشركة المياه.