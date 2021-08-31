انطلاق جلسة البرلمان بمناقشة توزيع الدوائر الإنتخابية

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال جلسة مغلقة لمجلس النواب بمناقشة توزيع الدوائر الإنتخابية وتوزيع المقاعد بها.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور النائب الأول فوزي النويري.

وكان جلسة مجلس النواب خلصت أمس الاثنين إلى تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم وتشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب وتشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.