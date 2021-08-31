بلدية أبوسليم: غلق جزئي لطريق المطار 3 أيام

أعلنت بلدية أبوسليم، اليوم الثلاثاء، غلق طريق المطار جزئيًّا، في المسافة بين جسري البريقة والفروسية لمدة ثلاثة أيام.

وأرجعت البلدية هذا الإجراء إلى صيانة خطوط الكهرباء «الضغط العالي»، التي تعرضت إلى أضرار خلال حرب العاصمة، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تنسيق البلدية مع الشركة العامة للكهرباء بالخصوص، وذلك في مسعى إلى تحسين مستوى التوصيلات داخل الشبكة الكهربائية، داعيًا المواطنين إلى التعاون؛ خدمةً للصالح العام.

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