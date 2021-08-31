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تونس ترفض تصريحات “الدبيبة” وتصفها بـ”البعيدة عن الحقيقة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت تونس عن استغرابها ورفضها لتصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن الدول المصدرة للإرهاب، وتسلل عناصر إرهابية من دول الجوار إلى ليبيا.

وجاء الرفض على لسان وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الاثنين، على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا في الجزائر.

وأشار بيان “الخارجية التونسية” إلى أن “الجرندي” ذكّر “المنقوش” بأن “أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، وأن تونس مستهدفةٌ بدورها بالإرهاب، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدر لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا”.

ووصف الوزير التونسي، تصريحات الدبيبة بـ”المجانبة للحقيقة”، خاصةً أنها تأتي في وقت تحاول فيه تونس جاهدةً لعب دور فعّال للمساهمة في استقرار ليبيا، والمدافع عن ليبيا في المحافل الاقليمية والدولية وخاصةً في مجلس الأمن، بحسب البيان.

 

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قناة 218 الليبية

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  • على تونس ان تعلم ان التعامل مع الدبيبة على انه طفل صغير اشترى له عمه المنصب وهو حمار كبير فى السياسة اذا كان بيقول على البرلمان سوق خضار وبيقول ان السكر والزيت والطماطم ضارة بالصحة وبيقول ان بنغازى يجب ان تعود لحضن الوطن العثمانى ولو حاسبناه على كلامه سيدخل السجن مدى الحياة لكن نتعامل معه على انه طفل مدلل

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