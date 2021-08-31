«الأرصاد الليبية»: طقس ساخن نسبيا على مناطق الشمال الغربي

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “طقس ساخن نسبيا على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق ما بين (35 – 41) م مع تراجع نسبيي أثناء فترة المساء خاصة على المناطق الساحلية بفعل تأثير الرياح الشمالية الشرقية”.

وأضاف “تبقى الاحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي (بعض مناطق الجبل الغربي – مناطق مزدة والقريات وبني وليد) تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية”.

وتابع يكون الطقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح ما بين (30 – 33) م، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (38 – 43) م”.