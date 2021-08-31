مؤسسة النفط تبحث مع شركة أجنبية إعادة تأهيل الحقول المتضررة

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة او. ام. في (OMV) إعادة تاهيل الحقول المتضررة في منطقة 74 ووضعها على الانتاج والبرامج المعدة لذلك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمكتبه المدير التنفيذي لشركة او. ام. في (OMV) رونالد براداشير بحضور عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج بالمؤسسة ابوالقاسم شنقير ونائب المدير العام لشركة او. ام. في جمعة شيته بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك وخطة الشركة لمباشرة برامجها الاستكشافية، حيث تم تقديم شرح وافي من الشركة لرئيس مجلس الادارة حول البرامج التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الايام القادمة في مجال الاستكشاف، حيث ستباشر الشركة في برنامج المسح السيزمي المتبقي وكذلك الحفر الاستكشافي.

كما تم التطرق إلى إعادة تاهيل الحقول المتضررة في منطقة 74 ووضعها على الانتاج والبرامج المعدة لذلك، كما تمت مناقشة برامجهم مع شركة الخليج في القطعة 91 النافورة/اوجلة الموحد من حيث صيانة الابار والحفر التطويري ومعالجة المياه المصاحبة.

ووجه صنع الله بالعمل مع المشغل لوضع هذه البرامج حيز التنفيذ، كما تطرق لبرنامج بناء الكوادر والبدائل في تبادل المعرفة ونقل التقنية الذي تقوم به الشركة وتوقف بسبب جائحة كورونا وكذلك برامجهم المتعلقة بتاهيل خريجي الجامعات والانخراط في تنفيذ الدراسات العليا لعدد من العاملين بالقطاع.