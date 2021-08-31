طقس ساخن على غالبية مناطق ليبيا.. ورطوبة عالية شمالاً

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الطقس سيبقى ساخن نسبيًا على غالبية مناطق ليبيا، بينما يكون معتدل على مناطق الساحل الشرقي مع رطوبة نسبيًا عالية على غالبية مناطق الشمال.

وجاءت بقية تفاصيل النشرة كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

• الطقس: تتكاثر السحب على مناطق متفرقة من الجبل الغربي مع احتمال هطول أمطار خفيفة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط الخميس مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ وتسجل انخفاض بعد الظهر على اغلب المناطق الساحلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر .

• الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وما بين ( 37 – 41 ) مْ على جالو والجغبوب واجدابيا وتسجّل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافيةٌ.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 43) مْ , وتسجّل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

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