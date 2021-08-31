أبو الغيط ولعمامرة يناقشان تطورات الوضع في ليبيا

ليبيا – التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الإثنين مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر؛ وذلك في مستهل زيارته للجزائر، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن اللقاء تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الإقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الحالي.

وأضاف المصدر أن الطرفين بحثا كذلك عددًا من القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الى أن الأمين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر، سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديًا تطلعه للقاء المقرر مع الرئيس تبون.

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