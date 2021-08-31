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اليونسيف تسلم إمدادات طبية لمراكز عزل المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة اليونيسيف عن إرسال كمية من الإمدادات الطبية لدعم مراكز العزل في المنطقة الشرقية من ليبيا، متضمنةً كلاً من درنة وبنغازي وطبرق وأجدابيا والشّحات والمرج.

وقد شملت هذه الإمدادات مكثّفات أوكسجين ومقاييس للتأكسج النبضي إضافة إلى قنيات أنفية عالية التدفق، لدعم الأجهزة التنفسية لدى مرضى كورونا.

كما قامت اليونيسف بالتعاون مع الجمعية الليبية بتسليم عدد من أطقم الإسعافات الأولية والدروع الوجهية الواقية المقاومة للضباب والمعقمات الكحولية للمساعدة في الوقاية من العدوى والسيطرة على الوباء.

يُذكر أن هذه الإمدادات جاءت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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