اليونسيف تسلم إمدادات طبية لمراكز عزل المنطقة الشرقية

أعلنت منظمة اليونيسيف عن إرسال كمية من الإمدادات الطبية لدعم مراكز العزل في المنطقة الشرقية من ليبيا، متضمنةً كلاً من درنة وبنغازي وطبرق وأجدابيا والشّحات والمرج.

وقد شملت هذه الإمدادات مكثّفات أوكسجين ومقاييس للتأكسج النبضي إضافة إلى قنيات أنفية عالية التدفق، لدعم الأجهزة التنفسية لدى مرضى كورونا.

كما قامت اليونيسف بالتعاون مع الجمعية الليبية بتسليم عدد من أطقم الإسعافات الأولية والدروع الوجهية الواقية المقاومة للضباب والمعقمات الكحولية للمساعدة في الوقاية من العدوى والسيطرة على الوباء.

يُذكر أن هذه الإمدادات جاءت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية