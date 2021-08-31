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دغيم: بعض الدول لا تريد حل الأزمة ولهذا السبب قاطعت النواب

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن بعض الدول المتداخلة في الأزمة الليبية لا تريد حل الأزمة بشكل سريع،  كما أن أداء البعثة الأممية يؤكد هذه الرغبة، وهو ما قد يفجر الأوضاع في أية لحظة .

دغيم طالب في لقاء مع قناة الأحرار الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسليمين الإرهابية، إنه يجب دعم مخرجات اجتماعات الغردقة للاستفتاء على الدستور بنظام الأقاليم، وفتح مسودة الدستور ومعالجتها.

وشدد على ضرورة تكوين حكومة ائتلافية تشرك جميع الأطراف المؤثرة لمعالجة كافة الملفات العالقة، مشيرًا إلى أنه قاطع جلسات مجلس النواب منذ سنتين، وذلك بسبب سوء التعاطي مع بعض القضايا.

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  • كلما نظرت الى هذا البغل تذكرت حديث رسول الله
    جاء هذا في هذا الحديث: “خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن”، والمقصود بالسمن الإقبال على الدنيا والانهماك والتوسع فيها حتى يحصل لهم السمن بسبب انشغالهم بالدنيا وافتتانهم بها.

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