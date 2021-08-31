تنظيم دبلومة تخصصية لأطباء العيون

نظم قسم العيون بمركز طبرق الطبي دبلومة تخصصية تعليمية في إطار تطوير قسم العيون بالمركز لتدريب أطباء متدربين في قسم العيون.
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قناة ليبيا
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