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تنظيم دبلومة تخصصية لأطباء العيون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم قسم العيون بمركز طبرق الطبي دبلومة تخصصية تعليمية في إطار تطوير قسم العيون بالمركز لتدريب أطباء متدربين في قسم العيون.

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قناة ليبيا

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