الكبير والصور يبحثان إجراءات نقل أرصدة المصارف

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، مع النائب العام المستشار الصديق أحمد الصور عددًا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والإشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد.

وأشار المصرف المركزي، في بيان صحفي، إلى أن الكبير والصور ناقشا خلال اجتماع بمقر مكتب النائب العام «ما تم اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية».

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وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام وعلى رأسها ملف التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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