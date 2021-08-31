افحيمة يكشف عن خطأ إجرائي في تطبيق المادة 188 وما تلاها بخصوص كيفية استجواب الحكومة

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن خطأ إجرائي في تطبيق المادة 188 وما تلاها بخصوص كيفية استجواب الحكومة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 2014.

افحيمة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن هذا الخطأ استفادت منه الحكومة وطالبت البرلمان بإعادة مخاطبتها وإرسال الأسئلة المراد استجوابها حتى يتسنى للحكومة تحضير أجوبتها ودفاعها عن نفسها.

وأكد أنه: “بناء على ذلك، فإن البرلمان شرع في إعداد الاستجواب من خلال الأسئلة التي سوف يتقدم بها النواب إلى مكتب مقرر المجلس الذي بدوره سيصيغها في شكلها النهائي، ويتم توجيهها إلى الحكومة في كتاب خاص”.

كما أضاف: “رئيس الحكومة نجح في تطويع القانون لصالح حكومته، ولكن يبقى استمرار هذا النجاح رهين ما ستقدمه حكومته من أجوبة عن استفهامات النواب ومدى اقتناعهم بها”، وفق تقديره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية