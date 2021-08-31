اقتحام مقر الرقابة الإدارية في طرابلس

كشف مصدرٌ خاصٌّ لـ”218″، تفاصيل الهجوم المسلح على مقر هيئة الرقابة الإدارية، بشارع الجمهورية، وسط العاصمة طرابلس.

وقال المصدر: الهجوم بدأ باشتباك مجموعةٍ مسلحةٍ، تابعةٍ لوكيل الهيئة خالد سعيد، مع مجموعة أخرى تابعة لرئيس الهيئة سليمان الشنطي.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد أصدر تعليمات سابقة تقضي بمنع وكيله من الدخول إلى مقر الهيئة؛ ممّا دفع الوكيل، للهجوم، ومحاولة الدخول بقوة السلاح.

وتحدثت مصادر وشهود عيان، في اللحظات الأولى للهجوم، عن وقوع إصابات إثر الاشتباك؛ إلا أن وزارة الصحة والجهات المعنية لم تُصدر بعد أي إحصائية رسمية، لضحايا الهجوم المسلح.

وما تزال الاشتباكات متواصلةً بالقرب من مقر الهيئة، حتى الساعة 16:17، فيما علمت “218”، عبر مصادرها، باستمرار وصول تعزيزات مسلحة إلى المكان نفسه، والتي تضمنت أسلحةً ثقيلةً ومدرعتيْن تركيتيْن، خرجتا من منطقة أبوسليم تجاه باب العزيزية.

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