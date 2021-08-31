بوقعيقيص: الأحزاب لم تفكر حتى الآن في تقديم رؤية لمعالجة “القاعدة الدستورية”

أخبار ليبيا 24

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، الأحزاب السياسية، معتبرة أنها لم تقدم أي جديد في الأزمات التي تعيشها ليبيا وعلى رأسها التجهيز للانتخابات المقبلة.

بوقعيقيص أكدت أن أكثر من 100 حزب لم يقدم على تشكيل ائتلاف لتقديم رؤية موحدة من أجل معالجة النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية.

وقالت عبر حسابها على فيسبوك “إن الأحزاب السياسية على حد علمي يقارب عددها المائة حزب لم أسمع إنها شكلت ائتلاف فيما بينها وقدمت رؤية موحدة تعالج النقاط الخلافية الخمسة في القاعدة الدستورية التي تعثر فيها ملتقى الحوار “.

وتابعت “جهد كهذا سيكون بالتأكيد مؤثر شريطة ألا يكون رؤية حزب واحد وحتى لا يغرق الائتلاف في التفاصيل ليكن العمل على هاتين المسألتين لا غير، وهما النقاط الخلافية الخمسة وهي معلومة للجميع، وكذلك كيف يتم إجبار المرشحين للرئاسة على قبول النتيجة والسلاح في كل يد “.

واستطردت “دعونا نرى العمل ليبي ليبي الذي ينادي به الجميع، وحينها لن نعدم الوسيلة لإقناع العالم “.