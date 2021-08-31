في تحد جديد لعون.. صنع الله يباشر عمله كرئيس لمؤسسة النفط ويلتقي مسؤول شركة نمساوية

استقبل مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط -الموقوف عن العمل بقرار من وزير النفط، محمد عون-، اليوم الثلاثاء، بمكتبه رونالد براداشير المدير التنفيذي لشركة (OMV) النمساوية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “حضر اللقاء، أبو القاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة وجمعة شيته نائب المدير العام لشركة او. ام. في”.

وأضاف البيان: “تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك وخطة الشركة لمباشرة برامجها الاستكشافية، حيث تم تقديم شرح وافي من الشركة لصنع الله، حول البرامج التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الأيام المقبلة في مجال الاستكشاف، حيث ستباشر الشركة في برنامج المسح السيزمي المتبقي وكذلك الحفر الاستكشافي”.

وتابع: “تم التطرق إلى إعادة تأهيل الحقول المتضررة في منطقة 74 ووضعها على الإنتاج والبرامج المعدة لذلك، كما تمت مناقشة برامجهم مع شركة الخليج في القطة 91 النافورة/اوجلة الموحد من حيث صيانة الآبار والحفر التطويري ومعالجة المياه المصاحبة”.

واستطرد: “وجه صنع الله، بالعمل مع المشغل لوضع هذه البرامج حيز التنفيذ، كما تطرق لبرنامج بناء الكوادر والبدائل في تبادل المعرفة ونقل التقنية الذي تقوم به الشركة وتوقف بسبب جائحة كورونا وكذلك برامجهم المتعلقة بتأهيل خريجي الجامعات والانخراط في تنفيذ الدراسات العليا لعدد من العاملين بالقطاع”.

واستكمل: “في ختام الاجتماع تقدم صنع الله بالشكر لشركة او. ام. في. للمتابع المستمرة وتواجدهم في ليبيا والعمل جنب إلى جنب مع المشغلين”.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون، قد أكد أن إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل جاء لرفضه تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإصراره على تسيير العمل خارج البلاد، وهذا ما يعدّ مخالفًا لقوانين القطاع.

وقال عون في تصريحات له: “إن قرار إيقاف صنع الله جاء بعد ارتكابه مخالفات صريحة وسفره خارج البلاد دون موافقة الوزارة”.

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