ضبط شخص تخصص في سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح في بنغازي

تمكن أعضاء مركز شُرطة «المدينة» بمديرية أمن بنغازي، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن عمليات السرقة من المواطنين بقوة السلاح.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: “ورد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لعملية سرقة من قبل أشخاص مجهولين الهوية كانوا على متن مركبة آلية سوداء اللون وأعتدوا عليه بالضرب بواسطة سلاح ابيض (سكين) وسرقته”.

وأضاف “بعد جمع المعلومات اللازمة تمكن أعضاء المركز من تحديد أحد أعضاء هذا التشكيل وضبطه بعد القيام بكمين محكم له”.

وتابع “اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للجهات ذات الاختصاص، ومازال البحث جاري عن باقي أفراد التشكيل العصابي”.