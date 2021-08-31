مصدر لـ”218″: اللواء 444 قبض على قيادات المرتزقة السوريين بطرابلس

أكد مصدر لـ”218″ أن اللواء 444 قد ألقى القبض على قادة المرتزقة السوريين بعد احتجاجهم، مساء أمس، بطريق صلاح الدين في طرابلس، وقيامهم بإغلاقه.

وأضاف المصدر أن اللواء 444 أعاد المرتزقة السوريين، الموالين لتركيا، إلى معسكر اليرموك، بعد أن أوقف احتجاجاتهم التي اندلعت؛ بسبب تأخر رواتبهم.

ولاتزال عملية خروج “المرتزقة” من الأراضي الليبية متوقفةً، على الرغم من جميع المطالبات الدولية بخروجهم الفوري، في ظل التفاهمات “الليبية- الليبية”، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا حتى اللحظة.

وتواصل الحكومة التركية نقل المرتزقة السوريين من وإلى ليبيا، في إطار عمليات التبديل المستمرة، ولا يزال نحو سبعة آلاف مرتزق من الجنسية السورية، من الموالين لأنقرة، متواجدين في ليبيا.

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