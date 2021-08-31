الرقابة الإدارية تطالب «الدبيبة» بسرعة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

طالبت هيئة الرقابة الإدارية عبدالحميد الدبيبة،رئيس حكومة الوحدة الوطنية، سرعة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقوانيين والقرارات النافدة.

وذكر خالد سعيد ضو، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، «إن قرار تكليف مصطفى عبدالله صنع برئاسة مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط صادر عن وكيل وزارة النفط والغاز، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة مند أكثر من سبع سنوات رغم وجود عديد المخالفات الإدارية والقانونية».

وأضاف «بالإشارة إلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 594 المؤرخ في 2021 / 08 / 14 م الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اقتراح إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك عقب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير النفط التي اعتبر فيها رئيس المؤسسة متجاوزا الصلاحياته وفق قرار إنشائها باعتبارها ذراعا فنية لوزارة النفط ولا علاقة لها بالجانب السياسي إطلاقا».

وأوضحت الهيئة «أن مقترح تغيير مجلس الإدارة جاء بنا على مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب لعدم تعاون رئیس المؤسسة مع لجنة الطاقة بمجلس النواب.. وعليه فإن الأمر يتطلب منكم الإسراع في اصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقوانيين والقرارات النافدة».