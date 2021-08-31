وزير الخارجية الجزائري: اجتماع دول الجوار الليبي ناجح وهذه مخرجاته

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري،رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، ناجح من مختلف النواحي، وأن حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للجلسة ما قبل النهائية للإجتماع، وإبدائه لدعمه الثابت للأشقاء الليبيين، يظهر الأهمية التي توليها الجزائر للإجتماع.

وأضاف الوزير خلال ندوة نشطها على هامش اختتام الاجتماع، أن هذا الإجتماع هو فاتحة خير، وستليه اجتماعات أخرى، مؤكدا إن ليبيا ستجد دول الجوار في المرحلة الحاسمة، مجندين وحريصين أن يسعى هذا الاجتماع للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

وذكر لعمامرة، بعض مخرجات هذا الإجتماع، والتي من بينها التركيز على الأساسيات والمبادئ التي لابد من تحقيقها لتوفي المجموعة الدولية بتعهداتها تجاه الشعب الشقيق وليكون الحل الذي تجمع عليه المجموعة الدولية مطابقا للقانون الدولي وللموقف الثابت للمجموعات التي تنتمي إليها ليبيا، بدءًا من دول الجوار والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز وغيرها، والتي تجمع كلها على حقوق الشعب الليبي غير قابل للتصرف فالشأن الليبي شأن سيادي.

وأضاف لعمامرة، إن من بين المخرجات كذلك، التركيز على دور دول الجوار، مشددا على إن عمل مجموعة الجوار يجب أن يكون عملا متواصلا وثابتا وليس موسميا، ومؤكدا على إن الجزائر وبصفتها رئيسة لهذه المجموعة، تضع نفسها تحت تصرف الأشقاء في ليبيا.

وأشار الوزير، إلى إن هذا الاجتماع تميز عن الاجتماعات التي سبقته، من حيث الروح التي سادت فيه، فهو اجتماع تضامني ومبني على الرغبة في تغليب الفهم الصحيح للأوضاع في ليبيا، للتأكيد على المجتمع الدولي إن دورنا يجب أن لا يستهان به كبلدان تتأثر بما يحصل في دول الجوار، مشددا على إن صوتنا يجب أن يُسمع ويجب أن يعترف بدورنا.

وشكر الوزير في بداية كلمته، المشاركين في أشغال الاجتماع، قائلا “لتبليغ رسالتنا الموحدة لبقية العالم، ومواصلة دعم ليبيا لأن الأوضاع في هذا البلد الجار تستدعي أن يُسمع صوتها لتتمكن من التأثير على المقاربة الدولية لطبيعة الأزمة الليبية وطبيعة الحل العادل المنشود والذي يجب أن يرتكز على سيادة ليبيا واستقلالها السياسي.“