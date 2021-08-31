مكتب شؤون الفروع بمركز الامتحانات: توزيع شفرات المدار الجديد مستمرٌ

أكد محمد الكوحة، مدير مكتب شؤون الفروع بالمركز الوطني للامتحانات؛ أن توزيع شفرات المدار الجديد على طلاب الشهادة الثانوية؛ قد بدأت قبل أيام.أكد محمد الكوحة، مدير مكتب شؤون الفروع بالمركز الوطني للامتحانات؛ أن توزيع شفرات المدار الجديد على طلاب الشهادة الثانوية؛ قد بدأت قبل أيام.

وأشار “الكوحة” إلى تأخر بعض مكاتب الامتحانات في تسلّم الشفرات وهي “زوارة، الرياينة، الرجبان، ككلة، بني وليد، سيدي السائح، العواتة، طرابلس المركز، عين زارة، أبو سليم”.

وشدد على أهمية إسراع هذه المكاتب في تسلّم الشفرات.

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