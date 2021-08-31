العبار: المعوقات الموجودة الآن لا تنبئ بأن الانتخابات ستجرى في ديسمبر

أخبار ليبيا 24

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن العبار، إن الانتخابات تمثل حلما بالنسبة لليبيين، معربًا عن أمله أن هذا الحلم مازال قابلا للتطبيق، مشيرا إلى أنه شارك في ملتقى الحوار بحماس شديد وتفاؤل كبير خاصة مع طرح تاريخ 24 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات.

وألمح، في مداخلة فيديو ضمن ندوة “عين على الانتخابات” على قناة “الوسط”، إلى أن تحديد تاريخ الانتخابات ربما كان متسرعا لأن هناك معطيات كان ينبغي أن تكون قيد البحث والدرس قبل الالتزام بهذا التاريخ، وقبل وضع الليبيين أمام أمل بانتهاء الأزمة .

وأشار إلى أن هناك حزمة من الإجراءات كان يجب مناقشتها أولا بصبر وتأني، قائلا إن مجريات ملتقى الحوار انتابها شيء من العجلة والسرعة تحت ضغط ما بدا أنه كان هدفا للبعثة الأممية وهو تكوين السلطة التنفيذية دون إعطاء أهمية لباقي مكونات العملية السياسية .

ولفت إلى أن العملية السياسية لم تكن محصورة فقط في السلطة التنفيذية، مؤكدًا، في الوقت نفسه، على أهمية تشكيل وأنها عمل مهم وكذلك توحيد المؤسسات لأن فيه لملمة لأطراف الوطن، وأمل كبير لمعالجة الكثير من المشاكل التي يئن منها المواطن سواء السيولة أو جائحة كورونا أو غيرها الأزمات التي عاني منها المواطن البسيط.

وقرر بشكل حاسم أن تحديد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات لم يكن واقعيا، معربا عن اعتقاده أنه لن تكون هناك فرصة لإتمام الانتخابات في ذلك الموعد، في ظل المعطيات الموجودة في الشارع السياسي الليبي حاليًا.

ورأى أن المعطيات على الأرض لا تنبئ بأن الانتخابات يمكن أن تجرى وأن تكون نتائجها مقبولة لدى الجميع في ظل العوائق الموجود الآن، ملقيًا اللوم على البعثة الأممية.