اجتماع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية

اجتمع مراقبو الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية أمس لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 225 بشأن نقل اختصاصات مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق إلى البلديات.
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قناة ليبيا
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