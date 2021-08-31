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اجتماع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اجتمع مراقبو الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية أمس لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 225 بشأن نقل اختصاصات مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق إلى البلديات.

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قناة ليبيا

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