برلماني مصري: ثوابت مصر تجاه ليبيا واضحة وحاسمة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الملف الليبي، والتي طرحها السفير سامح شكري، وزير الخارجية أمام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة.

وقال “أباظة” في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الرؤية المصرية بشأن ليبيا واضحة وحاسمة وأكبر دليل على ذلك تأكيد السفير سامح شكري فى كلمته على موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.

كما أعلن وكيل عربية النواب، اتفاقه مع تأكيد السفير سامح شكري على الدور الهام المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المُستقرة.

وأكد النائب على ضرورة الأخذ برؤية مصر وتأكيد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

وطالب “أباظة” المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله مساندة ودعم رؤية مصر لإعادة الامن والاستقرار داخل دولة ليبيا الشقيقة ولتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية للشعب الليبى الشقيق، مناشدًا جميع القوى السياسية والمؤسسات الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبى تغليب المصالح القومية لليبيا والسير قدمًا لتنفيذ خارطة الطريق.