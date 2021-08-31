دول الجوار تطالب في بيانها الختامي بسحب المرتزقة من ليبيا

طالبت دول جوار ليبيا في ختام اجتماعها بدولة الجزائر، بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر دول جوار ليبيا، اليوم الثلاثاء على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وضرورة إشراك دول الجوار الليبي في أي مسارات بشأن تلك المسألة.

ودعا البيان الختامي، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وشددوا على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي تم إطلاقها في هذا الصدد.

وشدد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.

ولفت البيان إلى تكثيف الحوار مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحل السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية كما أعلنوا عن تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.