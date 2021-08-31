جهاز الإمداد الطبي يبحث مع رئيس ديوان وزارة الصحة بالجنوب مخصصاته من الأدوية والمستلزمات الطبية

ليبيا – التقى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي أمس الإثنين رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية الذي طالب بزيادة مخصصاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية العجز نظرًا لحاجة المنطقة لها.

رئيس ديوان الوزارة أكد بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” على ضرورة تزويد الفرع بعدد من السيارات المبردة الخاصة بنقل الأدوية والأمصال، لتغطي كل بلديات الجنوب المترامية الأطراف، لاستلام مخصصاتها حسب الاحتياج وعلى وجه السرعة.

بدوره، أشاد رئيس لجنة الإدارة بالجهود التي يبذلها العاملين بفرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية لتوفير احتياجات المنطقة، من خلال التواصل مع الإدارة العامة بشكل يومي في إشارة لاستلامهم مؤخرًا كامل مخصصاتهم من اللقاحات والتطعيمات الروتينية وأمصال العقارب، والتي وصلت الى كل مناطق الجنوب الليبي.

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