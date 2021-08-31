صنع الله: “عون” لا يملك صلاحية إيقافي.. ووزارته “عبء ثقيل”

رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار وزير النفط والغاز محمد عون، القاضي بتسليم مهامه وإحالته للتحقيق، إلى جانب حلّ مجلس إدارة المؤسسة.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن صنع الله قوله: “لا يمكن لوزير النفط والغاز أن يوقفني قانونيا عن العمل أو يُحيلني للتحقيق”، مضيفًا أن مجلس الوزراء؛ هو صانع القرار ولديه الكلمة الأخير حول هذا الشأن.

وبحسب “بلومبرغ”، لا يمانع “صنع الله” في التخلي عن مهامه ومثوله للتحقيق الإداري، شريطة أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء، لا من وزارة النفط.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن النزاع على المؤسسة لن يؤثّر على إنتاج ليبيا النفطي، مضيفًا: “المؤسسة ستكون أفضل حالا لولا وجود وزارة النفط. الوزارة عبء ثقيل على المؤسسة الوطنية للنفط”.

وقال “صنع الله” إن نقص التمويل الحكومي لصيانة وإصلاح حقول النفط المتعثرة وأنابيب النقل والموانئ؛ سيَضطرهم لتأجيل خطة رفع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من نهاية هذا العام إلى منتصف عام 2022، إضافة إلى ضخ 1.6 مليون يوميًا بحلول عام 2023 ومليونيْن في ثلاث سنوات، شرط توفر الميزانية.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تُجري دراسات في حقل جالو، ممّا قد يُساعد في زيادة إنتاج شركة الواحة للنفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.

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