اشتباكات أمام الرقابة الإدارية بطرابلس.. والأجهزة الرسمية تلتزم الصمت

وقعت اشتباكات مسلحة اليوم الثلاثاء أمام مبنى الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس بين الكتيبة الثانية “مصراتة” وجهاز دعم الاستقرار “أبو سليم” بقيادة اغنيوة الككلي، انتهت بانسحاب الكتيبة الثانية “مصراتة” عقب وصول تعزيزات تابعة لـ”الكلكي”.

ولا تزال تداعيات الهجوم على مبنى الرقابة الإدارية في طرابلس يلقي بظلاله على الوضع الأمني بالعاصمة، ما تسبب في هلع المواطنين والسكان بشارع الجمهورية، وحدوث فوضى في الحركة المرورية.

وبينما التزمت الأجهزة الرسمية الصمت تجاه الحادث الذي روّع المدنيين، أفادت الأنباء عن وقوع إضابات لم يتم الكشف عن عددها، حتى كتابة هذه السطور.

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن “كتيبة ثوار طرابلس” بقيادة أيوب أبو راس نجحت في تأمين خروج وكيل الرقابة الإدارية “خالد سعيد ضو”، وأنه بصحة جيدة، نافية ما تردد بشأن القبض عليه.