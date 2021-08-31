اشتباكات أمام الرقابة الإدارية بطرابلس.. والأجهزة الرسمية تلتزم الصمت

وقعت اشتباكات مسلحة اليوم الثلاثاء أمام مبنى الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس بين الكتيبة الثانية “مصراتة” وجهاز دعم الاستقرار “أبو سليم” بقيادة اغنيوة الككلي، انتهت بانسحاب الكتيبة الثانية “مصراتة” عقب وصول تعزيزات تابعة لـ”الكلكي”.
ولا تزال تداعيات الهجوم على مبنى الرقابة الإدارية في طرابلس يلقي بظلاله على الوضع الأمني بالعاصمة، ما تسبب في هلع المواطنين والسكان بشارع الجمهورية، وحدوث فوضى في الحركة المرورية.
وبينما التزمت الأجهزة الرسمية الصمت تجاه الحادث الذي روّع المدنيين، أفادت الأنباء عن وقوع إضابات لم يتم الكشف عن عددها، حتى كتابة هذه السطور.
وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن “كتيبة ثوار طرابلس” بقيادة أيوب أبو راس نجحت في تأمين خروج وكيل الرقابة الإدارية “خالد سعيد ضو”، وأنه بصحة جيدة، نافية ما تردد بشأن القبض عليه.
أضف تعليقـك