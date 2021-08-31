الطبلقي: قانون انتخاب الرئيس لايزال متواجد عند اللجنة التشريعية لصياغة آخر التعديلات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن مجلس النواب ناقش في جلسته أمس الإثنين بند استجواب حكومة الوحدة والرسالة التي أُرسلت إلى البرلمان لتحديد الأسئلة بدقة، لتُطرح على الحكومة الأسبوع المقبل.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أشارت إلى أنه بعد المناقشة جرت الدعوة لتشكيل ثلاث لجان: الأولى لجنة من رؤساء اللجان وعدد من الأعضاء لتحديد الأسئلة في جميع القطاعات، الثانية لجنة بمساعدة النائب الأول لتحديد الدوائر الانتخابية، الثالثة للتواصل مع وزارة المالية لأخذ جميع ما يتعلق بمصروفات الحكومة خلال هذه الفترة.

وأكدت الطبلقي أن قانون انتخاب الرئيس ما زال عند اللجنة التشريعية لصياغة آخر التعديلات

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