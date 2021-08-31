ميناء درنة يعود للخدمة من جديد

أصدرت مصلحة الطوارئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات تعميمًا؛ يُفيد بجاهزية ميناء درنة البحري لاستقبال السفن، وذلك بعد تعميق حوض ومدخل الميناء ووصول غاطس الميناء إلى عمق سبعة أمتار.

ووجّه البيان نداءً إلى كافة الشركات والخطوط الملاحية، يؤكد استعداد الميناء لاستقبال السفن وجاهزية طواقم عمل الميناء كافةً بالاختصاصات جميعها.

الميناء، الذي تم إنشاؤه عام 1973؛ سيعود إلى العمل بعد توقف قارب سبع سنوات، بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المدينة، إضافةً إلى توقف بعض المرافق للعمل والحاجة الماسّة لصيانتها بما يتوافق مع حجم الحركة والنشاط المتوقّع.

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