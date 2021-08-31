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عبد العزيز: على الشعب الليبي إسقاط مجلس النواب فلا حل للبلاد إلا إسقاطه ومحاسبته

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مجلس النواب لا يستطيع الخروج عن القانون واللوائح، وإن كان بإمكان النواب المطالبين بسحب الثقة عن الحكومة ومساءلتها فليفعلوا ذلك.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “موضوعي اليوم من سيسأل البرلمان، الآن خرجوا علينا نواب قالوا نريد أن نسائل الحكومة والتي تخدم لها 4 شهور وأنت لك 7 سنوات تعمل، يجب محاسبتك، نحن الشعب، وبالتالي أعلن من هذه اللحظة تدشين مسيرة محاسبة وفضح مجلس النواب ولا بد من إسقاطه”.

وتابع: “لا أجامل في الحق والرد مكفول، يريد أن يجلس في البرنامج يتفضل ونسمع له ونعطيه مساحة، لكن المجموعة هذه 24 ساعة يتعاركون، لهم 7 سنوات ماذا قدمتم لليبيا وماذا فعلتم؟ لا نحب أن نقف في المناطق الرمادية، نحن في معارك الحق والباطل نقف مع الحق ونسأل الله أن يهدينا للوقوف مع الحق، وغيرنا يقف مع الباطل، من يقفون بالمنتصف ويصمتون عندما يجب الكلام لسنا نحن ولا يكتبها ربي علينا أننا نصمت حين يجب الكلام، ولكن وجدنا البلاد مقلوبة، قالوا نسائل الحكومة، من حقكم إن كانت سهلة ورقيقة لهذه الدرجة.

وأردف: “أنتم لا تخجلون، الـ 27 نائب الموقعين لسحب الثقة من الحكومة، 7 سنوات وأنتم لا تحسبوا أن البلاد فيها راجل، أكرر أنا لا أعمم وهناك بعض النواب المحترمين بكل تأكيد، ولكن الصفة العامة من عقيلة صالح ومن معه يقولون حكومة الدبيبة صرفت 40، كيف؟ ومن أين تحسب الأموال موجودة في صكوك؟ كون عندها خطة لصرف الـ 40 هذا كلام آخر”.

كما استطرد: “لنبقَ فيمن صرف المليارات وهو مجلس النواب، والأخطر من ذلك تشريد الناس وقتلهم وإعطاء الشرعية للقتل ونهب الثروات وتقسيم البلاد، لنتحاسب فيه، لذلك عندما قلنا يسقط مجلس النواب قلناه من 2014 من بعد حكم المحكمة ولم نذهب ونوقع على الصخيرات ولم نوافق عليه؛ لأنه رأينا أن الصخيرات تمديد لهذا الجسم الفاسد قانونًا وعرفًا وعقلًا، بالتالي بما أنهم يقولون إنهم أعلى سلطة تشريعية في البلاد، من يتحمل مسؤولية الدماء التي سالت في البلد منذ تولي مجلس النواب؟ ومن يتحمل مسؤولية المقابر الجماعية لهذا اليوم؟ وما زالت الجثث تستخرج من ضواحي ترهونة لليوم، من يتحمل دمار درنة بالكامل وتهجير أهلها؟ ومن يتحمل الكم الرهيب من الدمار في بنغازي وطرابلس وعشرات الآلاف من المهجرين من المناطق الشرقية؟ ومن يتحمل الناس التي لها 6 سنوات تعيش بالإيجار وهي تملك فللًا وقصورًا معززة مكرمة في بيوتها؟ من يتحمل إهدار كرامة أهالي بنغازي المهجرين وإهدار كرامة أهالي درنة والمنطقة الشرقية المهجرين؟”.

وقال: “نحن الشعب الذي سيحاسبكم والإعلام الشريف الذي يوضح الحقيقة للناس هو من سيكشف عوراتكم ويحاسبكم، يا أستاذ عقيلة صالح قلت إنه من حق نائب واحد أن يستدعي الحكومة، ومن حق مواطن ليبي واحد أن يطيحك أنت من مكانك، أهالي طرابلس الذين دمرت بيوتهم وانتهكت حرماتهم هم من سيطيحون بك يا عقيلة صالح، جالس في منصة مجلس النواب وتنظر والنائب الذي لا يعجبك كلامه تقاطعه، نحن من سيطيح بك لأنك مجرم حرب، وبيوتنا التي دمرت وأولادنا الذين استشهدوا وديار نوم أهالي طرابلس التي فتشوها الهبود الذين أعطيتهم أنت الشرعية وللمتمرد القذر ليهجموا عليها. ليذهب المجرمون للجحيم ولن نسكت على أي إجرام وسنبقى نقاوم حتى تختفي هذه الأصوات النشاز التي شرعنت للحرب والدمار والقتل والتهجير”.

وعلق على فيديو لعقيلة صالح قبل “الحرب على طرابلس” وإعطائه الضوء الأخضر للهجوم عليها بحسب قوله، قائلًا: “عقيلة صالح هذا من سيحاسبك عليه؟ تقرير المنظمات غير الحقوقية تقول إن الخسائر في طرابلس بالمليارات، قالوا الدبيبة يريد أن يصرف 40 مليارًا، مجلس النواب يحاكمه؟ نحن فقدنا تريس والجرحى ما زالوا يتعالجون في المستشفيات والبيوت مدمرة على الهواء مباشرة، أريد شخصًا يتصل بي ويقول إن الوطن استفاد أو حتى المنطقة الشرقية استفادت من مجلس النواب بشيء. 234 مليونًا الآن ميزانية مجلس النواب يطلبونها، أعضاء مجلس النواب أقاربهم وأهلهم وعائلاتهم يشتغلون في السفارات، وأنا أتحدى الـ 6 مليون ليبي أن يخرجوا لي بقريب من الدرجة الرابعة متعين في سفارة أو منصب. لدي ما يثبت أن الشعب الليبي تكفل بالصرف على أبناء وزوجات وعائلات أعضاء مجلس النواب في حلهم وترحالهم وسفرهم، وحتى عمليات البوتوكس”.

وزعم أن البرلمان يقوم بالعرقلة من أجل عرقلة الانتخابات واستمرارهم في المشهد؛ لأن أول من سيسقط في الانتخابات هو مجلس النواب، لذلك الخزعبلات من أجل استمرارهم في الحكم والصرف، داعيًا كافة الشعب الليبي ومن يدعي حب ليبيا اسقاط مجلس النواب فلا حل لليبيا إلا إسقاط مجلس النواب ومحاسبته.

عبد العزيز طالب الصديق الصور فتح قضية لعقيلة صالح عن فيديو تحريضه على الهجوم على طرابلس، داعيًا المحامين الشرفاء أن يتبنوا هذا الموضوع؛ لأن البيان إدانة وجريمة كاملة الأركان واليوم يجلس على رئاسة البرلمان ويفصل على الليبيين ما يريد.

وتطرق خلال حديثه لفيديو آخر لعقيلة صالح يقول فيه: إن الهجوم على طرابلس خطأ. قائلًا: “اعترف أنه خطأ، هذه السلطة التشريعية للأسف والقائد الأعلى للجيش، يخرج يعطي الأذن بالهجوم على طرابلس وقتل الآلاف وتهجيرهم ودمار البلد وسنة وشهران حرب وفاغنر ومرتزقة وجنجويد، هل دماء الشعب الليبي رخيصة؟ وأهل طرابلس هل نحن الحائط القصير؟”.

وقال: “الجرائم التي اقترفها البرلمان لم تحدث في تاريخ ليبيا القديم والجديد، وأعلاها الدم الليبي معمر القذافي 17 فبراير كانت سلمية، ولكن عندما خرج بالـ 14 ونصف كلنا خرجنا وكان لا رجوع عن هذا الأمر، هذا البرلمان أسوأ ما فعله القذافي. مجلس نواب يجتمعون ويفصلون على الليبيين، ولا كأنه كان هناك جريمة بالأمس، في السابق حاولوا استدعاء المتمرد! في 2015 بعثوا مراسلة من مجلس النواب للفريق حفتر قبل أن يرقوه وقالوا يجب أن تأتي أمام مجلس النواب للتباحث، ورد عليهم على نفس المراسلة قمة المهانة، قال لا أستطيع الحضور لانشغالي بأمور مهمة، لم يبعث مراسلة جديدة بل على نفس مراسلتهم”.

واستطرد: “أنا وراءهم حتى أسقط البرلمان ولو كنت وحدي، يا شعب ليبيا! ما لم يسقط البرلمان لن تروا الخير، جماعة لا للتمديد أين هم؟ المؤتمر الوطني لم يخرج للحروب ولم يقاتل مدنًا، بل كان يدافع عن قوت الليبيين في عملية الشروق عندما قام بها الجضران الذي اليوم عنده الجنسية التركية ومتواجد في تركيا وسرق الملايين”.

واختتم حديثه بالقول: “الفيديو الذي نشر لعضو مجلس نواب عدنان هو قال كلام منطقي، كيف تسائلون الحكومة وأنتم لم تعتمدوا لها الميزانية؟ البرلمان مسيطر عليه عقيلة وشلته، الرجل قال كلامًا جيدًا وناض عقيلة صالح قال له: نائب واحد يستطيع أن يطلب محاسبة الحكومة؛ لأن عقيلة يساوم الحكومة والدبيبة على مناصب وميزانيات وتعيينات وأمور مستقبلية. هم لا يهمهم وطن ولا نواب. إذا الشعب لم يخرج ليسقط مجلس النواب ولم يديروا تنسيقية للساحات ضد مجلس النواب والاعتصام، نشهد بالله أنه يستاهل ما يحصل له”. وفقًا لقوله.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الا تستحى من قول وشهادة الزور وهى من الكبائر فالجيش الوطنى ذهب لطرابلس ليحرر اهلها من المليشيات المارقة والخارجة عن القانون من تجار بشر وتجار نفط والان نرى قتال فى طرابلس بين هذه المليشيات ضحاياها من المدنيين واعل طرابلس يدعمون الجيش الوطنى بدليل انه تم جلب مرتزقة من سوريا لمحاربة الجيش الوطنى رغم ان مدينة طرابلس بها كثافة سكانية عالية ولكنها اكثر ثقافة من الاخرين مثلك .
    اما عقيلة صالح فسيذكر له التاريخ باحرف من نور انه تصدى لمحاولات المعتوه اردوغان لاختلال موانئ النفط ثم تسليمها للامربكان كما حدث فى دير الزور بسوريا فراينا عقيلة صالح يخاطب نواب الشعب المصرى تصدى الجيش المصرى للعدوان التركى وراينا بعدها قرار وقف اطلاق نار مصرى من موقع القوة اوقف سيل دماء الشعب ياكلب وراينا الخط الاحمر المصرى الذى ابعد الكلب اردوغان عن قوت الشعب الليبى الذى يحميه الجيش الوطنى ليعود بالنفع على الجميع اما انت فطول عمرك خائن تجلس تحت اقدام المختل اردوغان وفى النهاية سيدوسك بالاقدام كما فعل مع خوان مصر فالكل يحترم الابطال كما رابنا لقاء السيسى وتميم وضحك مستمر فى بغداد على غباوة الخوان قالوا على السيسى مجرم ومنقلب على الرئيس المنتخب فماذا يقول السيسى لتميم انت منقلب على ابوك حمد الذى انقلب على جدك خليفة اسكت بلاش فضائح .
    وقريبا سنرى اردوغان وهو يقبل قدم حفتر ويعطيه الخوان قربان وهذا سبكون فى بداية عام 2022 لان كل المعطيات تسير فى صالح حفتر عسكريا وسياسيا وكل مايهم الاتراك مقايضة تركتهم فى ليبيا بصفقة غاز شرق المتوسط مع هدية شوية خرفان غبية مثلك لم تتعلم من دروس الاخرين حتى طالبان يفتخرون بتحرير بلادهم من الناتو صحيح اللى اختشوا ماتوا فانت تتباهى بانك عميل للاتراك وخائن للوطن ولو كنت فى افغانستان عند طالبان لقطعوا راسك الغبية

    رد

  • طبيعى سيسقط مجلس النواب والخكومة والمجلس الرئاسى اذا اجريت اللنتخابات ونقول وقتها عاش الرئيس خليفة حفتر يسقط خوان الاوطان .
    واذا لم تجرى الانتخابات فسيتولى الجيش الوطنى الموحد بدعم من لجنة العشرة ادارة امور اليلاد بعد نجاسة السياسة ووطنية العسكريين النظاميين الذين اقسموا على الموت دفاعا عن الوطن فكل الطرق تؤدى الى ايام سوداء للخوان حتى صلاخ بادى يقول عليهم انذال فهمت يانذل فكبير الانذال ميجون منذ 8 سنوات هانت عليه احكام 200 سنة فقط يكملها فى جهنم فى سجين

    رد

  • Ya FAT TURKISH well fed RAT, come to Tripoli and dance with your foreign protectors, the drug addicts & paid to kill Libyans and Tunisians, the DAMN Syrians(ISIS)
    They want good money to kill and murder Libyans
    You could put on your Far-reesheea and disguise

    رد