المنقوش تعلن الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الرباعية بشأن الحدود

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إن التعاون بين دول الجوار سيدفع بعجلة الاستقرار في ليبيا إلى الأمام مؤكدة أن استقرار أي دولة من هذه الدول مسألة مصيرية لها مشيرة في ذات السياق إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود

واعتبرت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عقب اجتماع دول الجوار الليبي أن أمن الحدود ممن الأولويات لافتة إلى أنه يجب التعاون كذلك بشأن الأمن الغذائي والمعرفة والتنمية إلى جانب توحيد المواقف السياسية تجاه المتغيرات الدولية .

وذكرت المنقوش أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم هذا الاجتماع وما نتج عنه من مخرجات مشيرة إلى أن البيان الختامي يدعم التوجه الليبي للدفع بعجلة السلام .

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