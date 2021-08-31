ليبيا الان

المنقوش تعلن الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الرباعية بشأن الحدود

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إن التعاون بين دول الجوار سيدفع بعجلة الاستقرار في ليبيا إلى الأمام مؤكدة أن استقرار أي دولة من هذه الدول مسألة مصيرية لها مشيرة في ذات السياق إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود

واعتبرت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عقب اجتماع دول الجوار الليبي أن أمن الحدود ممن الأولويات لافتة إلى أنه يجب التعاون كذلك بشأن الأمن الغذائي والمعرفة والتنمية إلى جانب توحيد المواقف السياسية تجاه المتغيرات الدولية .

وذكرت المنقوش أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم هذا الاجتماع وما نتج عنه من مخرجات مشيرة إلى أن البيان الختامي يدعم التوجه الليبي للدفع بعجلة السلام .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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