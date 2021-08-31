الحرس البلدي طبرق يضبط فواكه وخضروات غير صالحة للاستهلاك البشري

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى زاكي إن دوريات الجهاز ضبطت فواكه وخضروات غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن ضبط الفواكه والخضروات تم خلال جولة للدوريات على محلات الخضروات والفواكه وسط المدينة.

وأوضح رئيس وحدة الإعلام أنه تم ضبط عدد من العمالة الوافدة وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد التحقيق معهم.

وأكد زاكي ان مدير جهاز الحرس البلدي أصدر تعليمات بعدم استغلال أرصفة المشاة لعرض الخضروات والفواكه والمواد الغذائية.

وذكر رئيس الوحدة أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع الحواجز أمام المحلات والتي تمنع وقوف السيارات وتسبب المضايقات للمشاة.

وبين زاكي ان الدوريات سوف تستمر في حملتها على كل محلات الخضروات والفواكه وسوف يتم سحب ومصادرة أي مواد غذائية غير صالحة وسيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية.