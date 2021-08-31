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الجرندي: تصريحات الدبيبة حول تصدير تونس للإرهاب إلى ليبيا مجانبة للحقيقة 

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن استغرابه من تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حول تصدير الإرهاب إلى ليبيا انطلاقا من تونس.

جاء ذلك خلال المحادثة التي أجراها الجرندي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أكد من خلالها بأن بلاده مستهدفة بدورها بالإرهاب ولا يمكن أن تكون قاعدة لتصديره أو مصدر لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

واعتبر الجرندي أن تصريحات الدبيبة مجانبة للحقيقة خاصة في الوقت الذي تعمل فيه بلاده للإسهام في استتباب الأمن والاستقرار بدول الجوار والمنطقة بأكملها.

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قناة ليبيا الحدث

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