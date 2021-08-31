المنقوش: توصلنا باجتماع الجزائر لآلية انسحاب القوات الأجنبية

قالت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، إن جميع دول الجوار الليبي، تدعم وتؤيد استقرار ليبيا.

وأفادت المنقوش خلال اختتام فعاليات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، أن هذا الاجتماع أكد أنه لا مناص من توحيد جهود دول الجوار، مضيفة، أن الاجتماع يسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها أمن الحدود والأمن الغذائي والتنمية.

وقالت وزير الخارجية الليبية أنه تم خلال الاجتماع الوصول إلى آلية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقد اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذى احتضنته الجزائر منذ أمس، فيما استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزراء خارجية دول الجوار الليبي بعد مشاركتهم في أعمال الاجتماع الوزاري.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اللقاء ما قبل الختامي لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، على إن الجزائر تحت تصرف الأشقاء في ليبيا.