وزارة الخارجية تبحث مع البعثة الأممية تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة عمر كتي أمس الإثنين منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 ، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واتفق الجانبان على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلًا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر اللقاء مديرا إدارتي منظمات المجتمع المدني وسيم البوراوي، والتعاون الدولي أحمد الذيب، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رواد شلابي.