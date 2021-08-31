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“الكبير” و”الصور” يبحثان ملف الرقابة على أعمال المصارف في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع النائب العام الصديق الصور عدد من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والأشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة في البلاد .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية .

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب النائب العام بطرابلس ملف التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

يشار إلى أن الكبير ناقش الاثنين مع المدراء العامون لمصارف الجمهورية والصحاري والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة المركزي في حل أزمه السيولة النقدية.

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قناة 218 الليبية

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