المنفي يشدد على إنجاح شروع المصالحة الوطنية الشاملة

أخبارليبيا24

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل بالتوازي، على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

وطالب المنفي خلال لقاءه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مؤسسات الدولة مراعاة حقوق الإنسان وفق المعايير والأعراف الدولية.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي نشاطات اللجنة في جانب حقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير المحلية والدولية لوضع حقوق الإنسان في ليبيا.

وناقش المنفي عدد من الملفات المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد، على ضرورة وأهمية الإسراع في معالجة أوضاع السجناء والمحتجزين وخاصة قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وبحث رئيس المجلس تحسين ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومرافق الاحتجاز بما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة ومعايير حقوق الإنسان.