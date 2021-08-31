وهيبة: الرئاسي يُثّمن دور الجزائر الداعم لاستقرار ليبيا

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- قالت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي “نجوى وهيبة” إن المجلس يُثمن الجهود الدبلوماسية الجزائرية الداعمة للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، والتي جاءت تتويجًا للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

وأضافت وهيبة أن المجلس يؤكد في إطار انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر، على ضرورة توحيد الرؤى في الملفات المشتركة، والتنسيق مع دول الجوار المشاركة في الاجتماع، من أجل دعم الاستقرار واستدامة السلام في البلاد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق مقررات مؤتمري برلين 1 و 2.

وأشارت وهيبة إلى أن نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها المجلس الرئاسي، والتي تمثلت أيضًاً في زيارة عضوا المجلس إلى الجزائر في يونيو الماضي؛ أثمرت عن هذا الاجتماع الوزاري المهم والذي يأتي تتويجًا لمشاورات و مباحثات قام بها مع جميع الأطراف المحلية والدولية، بهدف العبور بليبيا إلى شاطئ الآمان وصولا لتحقيق السلام في البلاد.

كما يأمل المجلس من كل دول الجوار دعم المبادرة الليبية في استضافة مؤتمر دولي، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية. (وال) ف م/ ر ت

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