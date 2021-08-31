مصر تطالب بتوفير الدعم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإتمام مهامها

أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وآخرها فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، مطالباً بتوفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المختلفة.

شكري وخلال كلمته بمؤتمر جوار ليبيا في الجزائر، أكد على موقف بلاده تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عما توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولته المُستقرة.

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