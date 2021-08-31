صنع الله: لا يمكن لوزير النفط إيقافي أو إحالتي إلى التحقيق

تحدى مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُقال، وزير النفط محمد عون، وقال في مقابلة مع “بلومبيرغ الأمريكية”، إنه يمكنه إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التحقيق.

وزعم صنع الله أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة في شهادة عدم الممانعة، مدعيا أن “خلافه مع وزير النفط لن يؤثر على إنتاج النفط الخام الليبي”.

وقال رئيس المؤسسة المقال: “لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر التشكيك في شرعية مجلس إدارة مؤسسة النفط”، زاعما أن مؤسسة النفط ستكون أفضل حالا لولا وجود وزارة النفط، وأن الوزارة عبء ثقيل على المؤسسة.

وأضاف صنع الله: “نقص الدعم من الحكومة لإصلاح حقول النفط المتعثرة وخطوط الأنابيب والموانئ يعني تأخير هدف الإنتاج البالغ 1.4 مليون برميل يوميا من نهاية هذا العام إلى منتصف عام 2022”.

وتابع: “إذا توفرت الميزانية فسنضخ 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 ومليونين خلال 3 سنوات، ونجري دراسات حول حقل جالو ما قد يساعد في زيادة إنتاج شركة الواحة”.

يشار إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون، أصدر قرارا أمس الاثنين بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.

وأوضح عون في تصريحات صحفية أن القرار جاء لرفض صنع الله تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإصراره على تسيير العمل خارج البلاد، وهذا ما يعدّ مخالفًا لقوانين القطاع.

وقال الوزير أيضا إن قرار إيقاف صنع الله جاء بعد ارتكابه مخالفات صريحة وسفره خارج البلاد دون موافقة الوزارة، مضيفا أن “وزارة النفط تعمل وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها، وهي المنظِّمة للقطاع، وعلى صنع الله الامتثال للتحقيق لكي تسير الأمور بشكلها الصحيح”.